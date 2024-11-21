Маск и Рамасвами хотят обязать госслужащих ходить на работу пять дней в неделю

Американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые должны возглавить новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), предлагают обязать федеральных госслужащих ходить на работу пять дней в неделю.

Американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые должны возглавить новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), предлагают обязать федеральных госслужащих ходить на работу пять дней в неделю.

Как передает Report, об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

"Требование к федеральным служащим приходить на работу пять дней в неделю приведет к волне добровольных увольнений, которые мы приветствуем: если федеральные служащие не хотят приходить на работу, американские налогоплательщики не должны платить им за привилегию времен COVID - сидеть дома", - говорится в статье.

Новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) США ранее объявил о поиске сотрудников для ведомства, среди условий - сверхвысокий IQ и готовность работать более 80 часов в неделю.

Закон наделяет президента полномочиями "устанавливать правила, регулирующие работу конкурентой службы". Маск и Рамасвами считают, что, обладая подобными полномочиями, победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может ввести правила в этой области, "которые ограничат разрастание административного аппарата" и будут предусматривать, в частности, масштабные увольнения, а также перемещение федеральных служб за пределы Вашингтона.