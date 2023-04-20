Маск допустил появление полного автопилота в Tesla в 2023 году

Американский производитель электромобилей Tesla может уже в этом году запустить технологию полного автономного вождения, заявил глава компании Илон Маск

Американский производитель электромобилей Tesla может уже в этом году запустить технологию полного автономного вождения.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом заявил глава компании Илон Маск.

"Я думаю, что мы сделаем это в этом году", - заявил на конференции Маск, комментируя прогноз по введению полной автономии вождения. "Тенденция очень четко направлена на полное автономное вождение, на полную автономию", - считает глава компании.

На данный момент функции автопилота электромобилей Tesla предназначены для использования в присутствии водителя и не делают электромобиль полностью автономным.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.