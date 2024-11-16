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Маск: Демократы потеряли связь с народом и потому проиграли выборы

Маск: Демократы потеряли связь с народом и потому проиграли выборы Неудача Демократической партии на выборах в США произошла из-за утери связи с народом.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 21:41
Маск: Демократы потеряли связь с народом и потому проиграли выборы

Неудача Демократической партии на выборах в США произошла из-за утери связи с народом.

Как передает Report, об этом миллиардер Илон Маск написал на своей странице в соцсети Х.

"Демократы ушли так далеко влево, что оторвались от народа. Поэтому они потерпели такое жестокое поражение на этих выборах", - написал он.

Схожую мысль Маск высказывал днем ранее, говоря о победе республиканцев.

"Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен", - заявил он, выступая на торжественном вечере организации "Институт политики "Америка прежде всего", который был проведен в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Отметим, что в ходе президентской кампании Илон Маск был одним из самых заметных сторонников республиканцев и Дональда Трампа. В результате он получит пост в администрации страны и станет соруководителем нового Департамента повышения эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency). Одной из целей работы Маск называл сокращение расходов госбюджета на 2 трлн долларов.

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