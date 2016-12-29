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    Машину президента Аргентины забросали камнями

    Маурисио Макри находился в провинции Нуекен, когда произошел инцидент

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Машину, в которой ехал президент Аргентины Маурисио Макри, забросали камнями.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Clarin.

    Как сообщает издание со ссылкой на заявление администрации президента, глава государства находился в провинции Нуекен, когда произошел инцидент. Сообщается, что "повестка дня президента остается без изменений".

    Уточняется, что десять человек бросали камни. Президент Аргентины не пострадал, были разбиты два стекла в машине. Злоумышленников остановила полиция.

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