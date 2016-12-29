Машину президента Аргентины забросали камнями

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Машину, в которой ехал президент Аргентины Маурисио Макри, забросали камнями.

Как передает Report, об этом сообщает издание Clarin.

Как сообщает издание со ссылкой на заявление администрации президента, глава государства находился в провинции Нуекен, когда произошел инцидент. Сообщается, что "повестка дня президента остается без изменений".

Уточняется, что десять человек бросали камни. Президент Аргентины не пострадал, были разбиты два стекла в машине. Злоумышленников остановила полиция.