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Машину посольства США в Судане обстреляли силы спецназа

Машину посольства США в Судане обстреляли силы спецназа Бронированный автомобиль посольства США в Судане был обстрелян со стороны сил быстрого реагирования.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 23:57
Машину посольства США в Судане обстреляли силы спецназа

Бронированный автомобиль посольства США в Судане был обстрелян со стороны сил быстрого реагирования.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

"Бронированная машина посольства была намеренно обстреляна отрядом спецназа", - отметили телеканалу источники в посольстве Соединенных Штатов.

При этом подчеркивается, что никто из сотрудников американского диппредставительства не пострадал.

Ранее спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес заявил, что за три дня вооруженного конфликта в Судане между армией и спецназом погибли 180 человек, а ранены свыше 1 800.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Sudandakı səfirliyinin avtomobili atəşə tutulub

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