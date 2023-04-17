Машину посольства США в Судане обстреляли силы спецназа

Бронированный автомобиль посольства США в Судане был обстрелян со стороны сил быстрого реагирования.

Бронированный автомобиль посольства США в Судане был обстрелян со стороны сил быстрого реагирования.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

"Бронированная машина посольства была намеренно обстреляна отрядом спецназа", - отметили телеканалу источники в посольстве Соединенных Штатов.

При этом подчеркивается, что никто из сотрудников американского диппредставительства не пострадал.

Ранее спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес заявил, что за три дня вооруженного конфликта в Судане между армией и спецназом погибли 180 человек, а ранены свыше 1 800.