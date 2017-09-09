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    Машину Меркель забросали помидорами

    Демонстранты встретили машину Меркель свистом и неодобрительными криками© Foto: Reuters

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Автомобиль канцлера ФРГ Ангелы Меркель забросали помидорами при въезде на предвыборное мероприятие в городе Вольгаст.

    Как передает Report, об этом сообщает Ostsee Zeitung.

    Сообщалось, что в Вальгасте собрались около 150 демонстрантов, которые встретили машину Меркель свистом и неодобрительными криками.

    На мероприятии канцлер призвала голосовать за ее партию, христианско-демократический союз (ХДС), на выборах в Бундестаг 24 сентября.

    «За прошлые заслуги не выбирают. Но по уровню безработицы вы можете видеть, что мы кое-чего достигли», — сказала она.

    Ранее сообщалось, что Меркель забросали помидорами в ходе предвыборной речи.

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