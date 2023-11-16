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Машинисты поездов 16 железнодорожных операторов Британии проведут забастовки

Машинисты поездов 16 железнодорожных операторов Британии проведут забастовки Машинисты поездов 16 железнодорожных операторов Великобритании со 2 по 8 декабря проведут забастовки из-за разногласий по вопросам оплаты труда.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 16:27
Машинисты поездов 16 железнодорожных операторов Британии проведут забастовки

Машинисты поездов 16 железнодорожных операторов Великобритании со 2 по 8 декабря проведут забастовки из-за разногласий по вопросам оплаты труда.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении профсоюза Aslef.

Машинисты разных компаний будут выходить на забастовки по очереди, сменяя друг друга каждый день в указанный период.

Кроме того, с 1 по 9 декабря они не будут работать сверхурочно.

"Мы решительно настроены победить в этом споре и добиться серьезного повышения зарплат машинистов, которые не повышаются с 2019 года, тогда как стоимость жизни значительно увеличилась", - приводятся в сообщении слова генерального секретаря Aslef Мика Уилана.

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Версия на английском языке UK train drivers announce new strikes in December

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