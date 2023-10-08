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Mash: Около десяти девушек боевики ХАМАС похитили рядом с сектором Газа

Mash: Около десяти девушек боевики ХАМАС похитили рядом с сектором Газа Около десяти девушек боевики ХАМАС похитили с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенный на границе с сектором Газа.
Другие страны
8 октября 2023 г. 06:14
Mash: Около десяти девушек боевики ХАМАС похитили рядом с сектором Газа

Около десяти девушек боевики ХАМАС похитили с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенный на границе с сектором Газа.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что среди них были две русских девушки - Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Также опознали еще двух туристок - Ноа и Шани Лук из Дании. Им боевики сломали ноги и увезли в неизвестном направлении.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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