Марьяна Безуглая: Посредническое предложение Турции - идеальный вариант

"Настрой Беларуси по отношению к Украине ослабил мои надежды на Минское соглашение. С этой точки зрения, посредническое предложение Турции в качестве новой площадки переговоров- идеальный вариант".

"Настрой Беларуси по отношению к Украине ослабил мои надежды на Минские соглашения. С этой точки зрения, посредническое предложение Турции в качестве новой площадки переговоров - идеальный вариант".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявила Марьяна Безуглая, член правящей партии "Слуга народа" Верховной Рады Украины и заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По ее словам, в связи с этим Украина ищет новую площадку и несколько измененный формат:

"Мы очень рады, что Турция предложила посредническую роль в урегулировании напряженности между Украиной и Россией. Это, по крайней мере, увеличивает шансы на решение и переговоры. Учитывая, что Украина всегда выступала за дипломатическое решение вооруженного конфликта, это очень важно" - добавила депутат.