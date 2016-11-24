Мартин Шульц не будет баллотироваться на очередной срок на посту председателя Европарламента

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Европарламента Мартин Шульц сообщил, что не будет баллотироваться на новый срок на этой позиции.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, М.Шульц заявил, что возвращается в политическую жизнь Германии и будет баллотироваться на парламентских выборах в следующем году.

"Я принял решение больше не выдвигаться в председатели Европарламента. В будущем году я возглавлю избирательный список моей партии в Северном Рейн-Вестфалии на выборах в бундестаг и приму в них участие", — заявил Шульц.