 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мартин Шульц не будет баллотироваться на очередной срок на посту председателя Европарламента

    Он заявил, что возвращается в политическую жизнь Германии

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Европарламента Мартин Шульц сообщил, что не будет баллотироваться на новый срок на этой позиции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, М.Шульц заявил, что возвращается в политическую жизнь Германии и будет баллотироваться на парламентских выборах в следующем году.

    "Я принял решение больше не выдвигаться в председатели Европарламента. В будущем году я возглавлю избирательный список моей партии в Северном Рейн-Вестфалии на выборах в бундестаг и приму в них участие", — заявил Шульц.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi