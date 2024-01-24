Маршал ВВС Британии: Операция в Красном море затрудняет оказание помощи Украине

Операция Prosperity Guardian, проводимая в Красном море коалицией, состоящей преимущественно из стран Запада, затрудняет оказание помощи Украине и Тайваню.

Операция Prosperity Guardian, проводимая в Красном море коалицией, состоящей преимущественно из стран Запада, затрудняет оказание помощи Украине и Тайваню.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье британского маршала авиации Эдварда Стрингера в журнале The Spectator.

По мнению второго по старшинству офицера британских ВВС, удары, наносимые по позициям хуситов Великобританией и США, приведут к расходованию ресурсов, которые могли бы быть направлены Киеву. Он указывает, что только в ходе первой серии ударов США потратили 80 крылатых ракет Tomahawk стоимостью 1,5 млн долларов каждая, а в американских ВМС и Конгрессе уже требуют у правительства выделить средства на закупку новых ракет.

"Это деньги, которые не будут потрачены ни на нужды Украины, ни на подготовку обороны Тайваня в рамках общего повышения готовности на Индо-Тихоокеанском театре, ни на прямое противодействие Ирану. Все это реальные проблемы, имеющие стратегическое значение", - пишет Стрингер.