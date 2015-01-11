Марш памяти жертв недавних терактов начался в Париже

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Марш солидарности в поддержку жертва недавних терактов начался в воскресенье в Париже.

В нем принимают участие более миллиона парижан и гостей города, а также члены семей 17 жертв терактов, произошедших 7 и 9 января.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, марш, как ранее сообщалось, пройдет в полной тишине. Для участия в нем в Париж прибыли руководители государств и правительств около 40 стран, в том числе Германии, Великобритании, Италии, Израиля, Бельгии, Испании, Израиля, Палестины, других ближневосточных и африканских государств, руководство Евросоюза, Еврокомиссии и Европарламента.

Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, которого перед началом мероприятия в Елисейском дворце принял президент Франции Франсуа Олланд.