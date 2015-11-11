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    Марш независимости завершился в Варшаве митингом и концертом

    В Марше приняли участие около 70 тысяч человек

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Традиционный Марш независимости прошел в Варшаве в среду в довольно спокойной обстановке, полиция не зафиксировала каких-либо серьезных правонарушений, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В Марше независимости участвовали представители патриотических и националистических организаций Польши. Шествие традиционно организуется 11 ноября в День независимости Польши. По данным польских СМИ, в манифестации приняли участие около 70 тысяч человек.

    Президент Польши Анджей Дуда направил письмо организаторам и участникам Марша независимости. Текст послания главы государства зачитал советник президента Анджей Павликовский.

    Дуда отметил, что День независимости является для поляков одним из самых важных государственных праздников — "красивым праздником молодых и пылких польских сердец". Он выразил удовлетворение тем, что в патриотических мероприятиях участвует много молодежи.

    "Спасибо всем, кто в этот день чтит память наших героев", — говорится в письме президента Польши.

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