Марш независимости завершился в Варшаве митингом и концертом

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Традиционный Марш независимости прошел в Варшаве в среду в довольно спокойной обстановке, полиция не зафиксировала каких-либо серьезных правонарушений, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В Марше независимости участвовали представители патриотических и националистических организаций Польши. Шествие традиционно организуется 11 ноября в День независимости Польши. По данным польских СМИ, в манифестации приняли участие около 70 тысяч человек.

Президент Польши Анджей Дуда направил письмо организаторам и участникам Марша независимости. Текст послания главы государства зачитал советник президента Анджей Павликовский.

Дуда отметил, что День независимости является для поляков одним из самых важных государственных праздников — "красивым праздником молодых и пылких польских сердец". Он выразил удовлетворение тем, что в патриотических мероприятиях участвует много молодежи.

"Спасибо всем, кто в этот день чтит память наших героев", — говорится в письме президента Польши.