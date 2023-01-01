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Марокко запретило въезд в страну всем путешествующим из Китая

Марокко запретило въезд в страну всем путешествующим из Китая Марокко стала очередной страной, вводящей запрет на въезд путешественникам из Китая, вне зависимости от их гражданства. Это обусловлено мерами предосторожности, чтобы обезопасить страну от новой волны заражения COVID-19.
Другие страны
1 января 2023 г. 21:09
Марокко запретило въезд в страну всем путешествующим из Китая

Марокко стала очередной страной, вводящей запрет на въезд путешественникам из Китая, вне зависимости от их гражданства. Это обусловлено мерами предосторожности, чтобы обезопасить страну от новой волны заражения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщило Министерство иностранных дел африканской страны.

"В свете развития ситуации в сфере здравоохранения, связанной с COVID-19 в Китае и с целью избежать новой волны заражения в Марокко и всех ее последствий, власти Марокко запретили доступ на территорию Королевства Марокко всем путешественникам, независимо от их гражданства, прибывающих из Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.

МИД страны подчеркнул, что это исключительное мероприятие и оно никак не влияет на искреннюю дружбу между двумя народами и стратегическое партнерство между двумя странами, к которому Королевство остается стабильно благосклонным.

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