Марокко заказало у Израиля разведывательный спутник за $1 млрд

Марокко заключило с Израилем соглашение стоимостью $1 млрд на приобретение разведывательного спутника.

Марокко заключило с Израилем соглашение стоимостью $1 млрд на приобретение разведывательного спутника.

Как передает Report , об этом сообщил информационный портал "360".

По его данным, поставка нового аппарата, производством которого займется израильский военно-промышленный концерн Israeli Aerospace Industries, запланирована через пять лет.

Ожидается, что израильский спутник должен заменить запущенные на орбиту в 2017-2018 годах спутники Mohammed VI-A и Mohammed VI-B, разработанные европейскими концернами Airbus и Thales Alenia Space. Срок их эксплуатации завершится в ближайшие несколько лет, отмечает издание.

"С момента восстановления дипломатических отношений между Марокко и Израилем существуют области, в которых сотрудничество между двумя странами никогда не прерывалось: управление водными ресурсами, сельское хозяйство и, конечно же, оборона. И это несмотря на войну против ХАМАС", - сказал порталу "360" находящийся в Рабате высокопоставленный израильский дипломатический источник.