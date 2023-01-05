Марокко выдвигает условие в обмен на открытие посольства в Израиле

Власти Марокко связывают открытие своего посольства в Тель-Авиве с признанием Западной Сахары частью королевства со стороны Израиля.

Власти Марокко связывают открытие своего посольства в Тель-Авиве с признанием Западной Сахары частью королевства со стороны Израиля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили источники в израильских политических кругах.

По их мнению, МИД Израиля считает, что марокканская сторона использует вопрос с признанием в качестве предлога не открывать полноценное посольство в Тель-Авиве из-за критики в королевстве.

Израильские чиновники считают, что у нового правительства страны не будет проблем с признанием Западной Сахары частью Марокко, указывая на надежды премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить королевство в ближайшие месяцы.

В январе 2021 года, спустя 20 лет, дипломатическая миссия Израиля возобновила деятельность в Марокко.

Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании. В 1976 году Фронт Полисарио провозгласил независимое государство - Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР).

Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт Полисарио. С 1991 года, после достижения договоренности о прекращении огня, в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совбеза ООН.