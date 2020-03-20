​Марокко вводит режим ЧС из-за пандемии коронавируса

Власти Марокко вводят режим чрезвычайной ситуации на фоне пандемии коронавируса, предусматривающий в том числе ограничения на передвижение жителей внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении МВД королевства.

“В качестве меры по контролю за распространением коронавируса объявляется режим чрезвычайной ситуации, вводятся ограничения на передвижение внутри страны, начиная с 18.00 пятницы (21:00 бакинское время) и вплоть до последующего уведомления”, - говорится в заявлении.

Министерство отметило, что режим ЧС “не предполагает остановки экономической активности, однако требует принять исключительные меры, ограничивающие передвижение подданных”. Согласно новым правилам, покидать места проживания можно будет лишь с разрешения властей для поездки на работу в учреждения, которые не будут закрыты на время действия ЧС и только тем сотрудникам, чье присутствие на рабочем месте необходимо. Жителям разрешается посещать продовольственные магазины и аптеки, покупать предметы первой необходимости в непосредственной близости от дома.

В Марокко на данный момент зафиксировано 63 случая заболевания вирусом COVID-19, из них 2 - с летальным исходом.