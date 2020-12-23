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Марокко, США и Израиль подписали Совместную декларацию

Марокко, США и Израиль подписали Совместную декларацию Власти Марокко, США и Израиля подписали во вторник в Рабате Совместную декларацию.
Другие страны
23 декабря 2020 г. 02:22
Марокко, США и Израиль подписали Совместную декларацию

Власти Марокко, США и Израиля подписали во вторник в Рабате Совместную декларацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP).

Подписи под документом поставили премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи, старший советник и зять президента США Джаред Кушнер и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

Отметим, что церемония прошла в присутствии короля Марокко Мухаммеда VI.

В документе отмечается, что "США признают суверенитет Марокко над всей территорией Западной Сахары и подтверждают свою поддержку серьезному, заслуживающему доверия и реалистичному предложению Марокко о предоставлении автономии (Сахарскому региону – ред.) как единственной основе для справедливого и прочного урегулирования спора на территории Западной Сахары".

"Ради облегчения прогресса в достижении этой цели США будут поощрять экономическое и социальное развитие вместе с Марокко, в том числе на территории Западной Сахары, и с этой целью откроют консульство на территории Западной Сахары, в Дахле, чтобы продвигать экономические и коммерческие возможности региона", - подчеркивается в Совместной декларации.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ, Mərakeş və İsrail Birgə Bəyannamə imzaladı

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