Марокко продлило режим чрезвычайного санитарного положения из-за ковида

Власти Марокко в среду продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса, до 30 сентября 2022 года.
"Правительство на заседании в среду приняло решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения на всей территории страны до 30 сентября 2022 года в рамках усилий по пресечению распространения пандемии", - отмечается в коммюнике кабмина.
"Режим санитарного ЧП продлен на всей национальной территории для того, чтобы государственные органы продолжали обеспечивать эффективность и результативность мер, принимаемых для борьбы с распространением пандемии", - пояснил министр-делегат при главе правительства, отвечающий за связи с парламентом, официальный представитель правительства Мустафа Байтас.