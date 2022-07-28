Марокко продлило режим чрезвычайного санитарного положения из-за ковида

Власти Марокко в среду продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса, до 30 сентября 2022 года.

Власти Марокко в среду продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса, до 30 сентября 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике кабмина.

"Правительство на заседании в среду приняло решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения на всей территории страны до 30 сентября 2022 года в рамках усилий по пресечению распространения пандемии", - отмечается в коммюнике кабмина.

"Режим санитарного ЧП продлен на всей национальной территории для того, чтобы государственные органы продолжали обеспечивать эффективность и результативность мер, принимаемых для борьбы с распространением пандемии", - пояснил министр-делегат при главе правительства, отвечающий за связи с парламентом, официальный представитель правительства Мустафа Байтас.