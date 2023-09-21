Марокко потратит более $11 млрд на ликвидацию последствий землетрясения

Власти Марокко планируют потратить более $11 млрд на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения.

Власти Марокко планируют потратить более $11 млрд на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на канцелярию королевского дворца.

По данным канала, реализация программы по восстановлению пострадавших от стихии районов обойдется в 120 млрд дирхамов (около $11,69 млрд).

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени 8 сентября Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи.

Согласно последним данным МВД королевства, число жертв стихийного бедствия превысило 2,9 тыс., ранения получили более 5,6 тыс. человек.