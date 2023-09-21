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Марокко потратит более $11 млрд на ликвидацию последствий землетрясения

Марокко потратит более $11 млрд на ликвидацию последствий землетрясения Власти Марокко планируют потратить более $11 млрд на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 00:02
Марокко потратит более $11 млрд на ликвидацию последствий землетрясения

Власти Марокко планируют потратить более $11 млрд на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на канцелярию королевского дворца.

По данным канала, реализация программы по восстановлению пострадавших от стихии районов обойдется в 120 млрд дирхамов (около $11,69 млрд).

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени 8 сентября Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи.

Согласно последним данным МВД королевства, число жертв стихийного бедствия превысило 2,9 тыс., ранения получили более 5,6 тыс. человек.

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Версия на английском языке Morocco to spend over $11bn on post-earthquake reconstruction plan

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