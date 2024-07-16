Марокко потратило свыше $800 млн на реставрацию более 20 средневековых кварталов

Марокканское правительство потратило более $800 млн на проекты по реставрации 21 медины (средневекового квартала) в разных городах королевства.

Марокканское правительство потратило более $800 млн на проекты по реставрации 21 медины (средневекового квартала) в разных городах королевства.

Как передает Report со ссылкой на издание L'Opinion, об этом сообщил премьер-министр страны Азиз Ахеннуш, выступая в Рабате на заседании Палаты представителей (нижняя палата парламента).

По его словам, "старинные медины представляют собой материальное и гуманитарное наследие королевства". Кроме того, власти осуществляют программу восстановления и благоустройства древних крепостей (касб) и укрепленных поселений (ксаров), расположенных в разных регионах Марокко.

Медины, касбы и ксары пользуются большой популярностью у иностранных туристов и неизменно входят в маршруты путешествий. Самые известные старинные кварталы, занесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся в городах Марракеш, Мекнес, Рабат, Тетуан, Фес, Эс-Сувейра.

Наиболее прославленный ксар - Айт-Бен-Хадду - расположился в 30 км к западу от южного марокканского города Уарзазат и в качестве декорации многократно становился местом съемок кинофильмов, таких как "Лоуренс Аравийский", "Жемчужина Нила", "Под покровом небес", "Гладиатор", "Царство Небесное", "Клеопатра" и многих других.