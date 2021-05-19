Марокко отозвало своего посла в Испании для консультаций

Королевство Марокко отозвало во вторник своего посла в Испании Кариму Беняиш для консультаций.

Королевство Марокко отозвало во вторник своего посла в Испании Кариму Беняиш для консультаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на дипломатический источник.

Состояние отношений двух государств "требуется обдумать", сказал источник агентству.

Посол Марокко была вызвана в МИД Испании после ее высказываний во вторник. Как информировала газета El Pais, дипломат заявила, что в отношениях между странами есть действия, которые чреваты последствиями, и "их (последствия) нужно принимать". Как утверждает агентство Europa Press, Беняиш имела в виду решение Испании оказать медицинскую помощь генеральному секретарю фронта POLISARIO (выступает за независимость Западной Сахары от Марокко).