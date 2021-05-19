Марокко отозвало своего посла в Испании для консультаций

Королевство Марокко отозвало во вторник своего посла в Испании Кариму Беняиш для консультаций.
Состояние отношений двух государств "требуется обдумать", сказал источник агентству.
Посол Марокко была вызвана в МИД Испании после ее высказываний во вторник. Как информировала газета El Pais, дипломат заявила, что в отношениях между странами есть действия, которые чреваты последствиями, и "их (последствия) нужно принимать". Как утверждает агентство Europa Press, Беняиш имела в виду решение Испании оказать медицинскую помощь генеральному секретарю фронта POLISARIO (выступает за независимость Западной Сахары от Марокко).