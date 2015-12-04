Марокко направляет в Йемен 1,5 тысяч военных для борьбы с мятежниками

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Власти Марокко приняли решение направить в Йемен 1,5 тыс. своих военнослужащих для борьбы с мятежниками-хуситами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание "Ас-Сабах".

По его данным, в ближайшие дни марокканский контингент прибудет на аэродром имени короля Халеда в Саудовской Аравии. В его состав, как сообщается, входит элитное подразделение парашютных войск, которое в этом году приняло участие в мароккано-американских учениях на юге Марокко. Как отмечается, военнослужащие "прошли специальную подготовку и приобрели необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте в Йемене".

Они обучены применять современное оружие и могут принимать участие в операциях воздушных, морских и сухопутных сил, сообщило издание.