Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Марокко и Нигерия условились создать региональный газовый проект, который объединил бы ряд государств Западной Африки.

Как сообщили Report в посольстве Марокко в Азербайджане, такое решение было принято во время визита короля Марокко Мухаммеда VI в Нигерию, где он провел встречу с президентом этой страны Мухаммаду Бухари.

Газопровод длиной около 4000 км привлечет многомиллиардные инвестиции и создаст десятки тысяч новых рабочих мест.

Помимо строительства газопровода, две страны условились наладить совместное производство фосфора и удобрений.

Отметим, что в рамках своего африканского турне, во время которого Мухаммед VI посетил Руанду, Танзанию, Сенегал, Эфиопию, Мадагаскар и Нигерию, были подписаны 94 конвенции и соглашения.