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Марокко и Ирак поддержали территориальную целостность Сирии

Марокко и Ирак поддержали территориальную целостность Сирии Главы МИД Марокко и Ирака Насер Бурита и Фуад Хусейн обсудили на встрече в Рабате несколько актуальных региональных проблем, включая обстановку в Сирии после смены правящего режима.
Другие страны
9 февраля 2025 г. 05:17
Марокко и Ирак поддержали территориальную целостность Сирии

Главы МИД Марокко и Ирака Насер Бурита и Фуад Хусейн обсудили на встрече в Рабате несколько актуальных региональных проблем, включая обстановку в Сирии после смены правящего режима.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Maghreb Arabe Presse.

"Переговоры между двумя сторонами выявили совпадение взглядов по вопросу уважения территориальной целостности и национального суверенитета Сирии, а также единства сирийского народа", - отмечает в материале.

Бурита и Хусейн выразили желание видеть Сирию "мирной, стабильной и процветающей в рамках национального единства, объединяющего всех сирийцев без исключения".

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