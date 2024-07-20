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Марокканский патруль перехватил лодку с почти 200 нелегалами

Марокканский патруль перехватил лодку с почти 200 нелегалами Патрульный катер Королевского флота Марокко перехватил в Атлантическом океане лодку с 196 нелегальными мигрантами.
Другие страны
20 июля 2024 г. 21:39
Марокканский патруль перехватил лодку с почти 200 нелегалами

Патрульный катер Королевского флота Марокко перехватил в Атлантическом океане лодку с 196 нелегальными мигрантами.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Магриб Араб Пресс.

"Мигранты - выходцы из стран субсахарской Африки - направлялись на Канарские острова (Испания). Перехват произошел в 157 км к северо-западу от города Дахла (атлантическое побережье Марокко - ред.)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судно с мигрантами столкнулось в пути с трудностями и представители королевства обнаружили в лодке труп одного из мигрантов.

Согласно информации, все мигранты получили необходимую помощь, после чего были переданы сотрудникам жандармерии в порту Дахлы.

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Версия на азербайджанском языке Mərakeş patrulu 196 miqrantı daşıyan qayıq aşkarlayıb

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