Марокканский патруль перехватил лодку с почти 200 нелегалами

Патрульный катер Королевского флота Марокко перехватил в Атлантическом океане лодку с 196 нелегальными мигрантами.

Патрульный катер Королевского флота Марокко перехватил в Атлантическом океане лодку с 196 нелегальными мигрантами.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Магриб Араб Пресс.

"Мигранты - выходцы из стран субсахарской Африки - направлялись на Канарские острова (Испания). Перехват произошел в 157 км к северо-западу от города Дахла (атлантическое побережье Марокко - ред.)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судно с мигрантами столкнулось в пути с трудностями и представители королевства обнаружили в лодке труп одного из мигрантов.

Согласно информации, все мигранты получили необходимую помощь, после чего были переданы сотрудникам жандармерии в порту Дахлы.