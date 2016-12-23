Марокканские спецслужбы знали об опасности Аниса Амри, совершившего теракт в Берлине

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Марокко предупреждала спецслужбы Германии об опасности гражданина Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине 19 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на Mondafrique, за несколько месяцев до происшествия спецслужбы Марокко предупредили своих германских коллег о принадлежности его к радикальным группировкам. При этом отмечается, что информация об Анисе Амри отправлялась германским спецслужбам в сентябре и октябре этого года.

Напомним, что 19 декабря мужчина на грузовике врезался в толпу людей, собравшихся на рождественскую ярмарку в берлинском районе Брайтшайдплац. В результате 12 человек погибли, около 50 пострадали. В нападении подозревают беженца из Туниса Аниса Амри, связанного с террористической организацией "Исламское государство".