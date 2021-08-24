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Марокканские моряки спасли 438 мигрантов близ побережья

Марокканские моряки спасли 438 мигрантов близ побережья Подразделения Королевского морского флота (КМФ) Марокко, патрулирующие районы вдоль средиземноморского и атлантического побережья страны, в период с 19 по 23 августа спасли 438 нелегальных мигрантов, большинство из которых являются выходцами из стран субс
Другие страны
24 августа 2021 г. 07:16
Марокканские моряки спасли 438 мигрантов близ побережья

Подразделения Королевского морского флота (КМФ) Марокко, патрулирующие районы вдоль средиземноморского и атлантического побережья страны, в период с 19 по 23 августа спасли 438 нелегальных мигрантов, большинство из которых являются выходцами из стран субсахарской Африки, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства Maghreb Arabe Presse, ссылающегося на источники в военном ведомстве, также среди спасенных людей были трое граждан Бангладеш и один турок. Мигранты пытались преодолеть путь на лодках, но столкнулись с трудностями.

"Всем спасенным мигрантам была оказана первая помощь на борту кораблей КМФ, после чего их доставили живыми и невредимыми в ближайшие порты Марокко и передали сотрудникам королевской жандармерии", - отмечает агентство.

Марокко, которое от Европы отделает узкий Гибралтарский пролив, уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Северной и Тропической Африки в ЕС.

По мнению властей, активность преступных сетей, занимающихся переправкой нелегальных мигрантов с территории королевства в страны Евросоюза, в последние годы возросла. Главным направлением потока мигрантов остается Испания.

Подразделения КМФ несут усиленное дежурство с целью воспрепятствовать перемещению в Европу нелегальных мигрантов, а также оказывают им помощь, если беглецы сталкиваются с проблемами в пути.

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Версия на азербайджанском языке Mərakeş dənizçiləri 438 miqrantı xilas ediblər

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