Марокканцы празднуют выход своей сборной в полуфинал чемпионата мира по футболу

Успех сборной Марокко по футболу - выход сборной страны в полуфинал чемпионата мира в Катаре - празднуют в ночь на воскресенье массовыми уличными гуляниями миллионы жителей королевства.

Успех сборной Марокко по футболу - выход сборной страны в полуфинал чемпионата мира в Катаре - празднуют в ночь на воскресенье массовыми уличными гуляниями миллионы жителей королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сборная Марокко впервые в своей истории, а также первой из африканских и арабских стран дошла до полуфинала мировых первенств.

В субботу "Атласские львы" (так называют команду из североафриканского королевства) со счетом 1:0 обыграли команду Португалии в четвертьфинальном матче, прошедшем на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе. Мяч на 42-й минуте матча забил Юссеф Эн-Несири.

Как только закончился победный матч с Португалией, марокканцы вышли насладиться историческим моментом. Стало ясно, что и столица, и остальные города королевства вновь погружаются в атмосферу праздника.

Самые массовые празднования начались на проспектах Мухаммеда V и Хасана II, улицах Ан-Нахиль и Фаль-ульд-Умейр, площадях Баб-эль-Хад и Махадж-Рияд. В квартале Хай-Рияд на юго-западе Рабата корреспондент ТАСС стал свидетелем впечатляющего зрелища - десятки тысяч марокканцев разных возрастов, завернутые в большие флаги королевства, обнявшись, хором пели гимн своей страны.

Сразу после этого на верандах и балконах ресторанов начались импровизированные концерты. Расположившиеся вокруг большие группы горожан дружно подпевали и скандировали "Это только начало, это только начало...", намекая на то, что марокканская футбольная сборная еще преподнесет сюрпризы на чемпионате мира.

Вместе с марокканцами отпраздновать выход "Атласских львов" в полуфинал чемпионата мира вышли представители диаспор африканских стран, постоянно проживающие в королевстве, например, сенегальцы, малийцы, камерунцы и другие.

В Касабланке, главном мегаполисе Марокко, центральные улицы - бульвары Мухаммеда Зерктуни и Зеленого марша, проспект Королевских вооруженных сил, а также площадь ООН, атлантическая набережная и другие популярные общественные места превратились в пространства для настоящего карнавала - с песнопениями и коллективными танцами на проезжей части.

В Танжере, главном городе севера королевства, горожане в честь выхода сборной в полуфинал чемпионата мира по футболу, уже не в первый раз за время соревнования устроили шумные гуляния с танцами и красочный салют на набережной.

Массовые уличные торжества в ночь на воскресенье проходят и в других городах Марокко, в том числе Марракеше, Фесе, Мекнесе, Агадире, Эс-Сувейре, Тетуане, Уджде, Эль-Джадиде, Мохаммедии, Гуэльмиме, Надоре, Бени-Мелляле.

Поздравления по телефону король Марокко Мухаммед VI получил в субботу вечером от президента Республики Габон Али бен Бонго Ондимбы, президента Франции Эмманюэля Макрона, эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, короля Иордании Абдаллы II, президента Мавритании Мохамеда ульд Газвани, президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Глава правительства Марокко Азиз Ахеннуш также поздравил национальную футбольную команду. "Спасибо, герои! Выход национальной сборной в полуфинал чемпионата мира - первой арабской и африканской команды, добившейся такого результата, является предметом гордости для всех марокканцев", - написал он в Twitter.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха назвал выход марокканской сборной в полуфинал чемпионата мира "героическим, историческим достижением" и пожелал ей дальнейших побед на турнире.

Президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Саль, поздравляя "Атласских львов", назвал достигнутый ими результат "историческим и фантастическим".

Президент Израиля Ицхак Герцог также поздравил Марокко. "Я поздравляю Его Величество короля Мухаммеда VI и марокканский народ с историческим достижением на чемпионате мира 2022 года", - написал он в Twitter.

Отметим, что соперником сборной Марокко по полуфиналу станет команда Франции, обыгравшая в субботу англичан со счетом 2:1. Игра состоится 14 декабря (23:00) на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.