Марков: Ситуация между Ереваном и Москвой может превратиться в более конфликтную

С признанием Римского статута Международного уголовного суда руководство Армении сделало еще один шаг в сторону того, чтобы стать врагом России.

С признанием Римского статута Международного уголовного суда руководство Армении сделало еще один шаг в сторону того, чтобы стать врагом России.

Об этом российскому бюро Report заявил политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Эксперт подчеркнул, что ситуация между Ереваном и Москвой может ухудшиться:

"Резкие движения Россия делать не будет, но сделает очень серьезные выводы, и постепенно будет превращать ситуацию в более конфликтную между Россией и Арменией", - считает эксперт.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).