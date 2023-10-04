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Марков: Ситуация между Ереваном и Москвой может превратиться в более конфликтную

Марков: Ситуация между Ереваном и Москвой может превратиться в более конфликтную С признанием Римского статута Международного уголовного суда руководство Армении сделало еще один шаг в сторону того, чтобы стать врагом России.
Другие страны
4 октября 2023 г. 20:36
Марков: Ситуация между Ереваном и Москвой может превратиться в более конфликтную

С признанием Римского статута Международного уголовного суда руководство Армении сделало еще один шаг в сторону того, чтобы стать врагом России.

Об этом российскому бюро Report заявил политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Эксперт подчеркнул, что ситуация между Ереваном и Москвой может ухудшиться:

"Резкие движения Россия делать не будет, но сделает очень серьезные выводы, и постепенно будет превращать ситуацию в более конфликтную между Россией и Арменией", - считает эксперт.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

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