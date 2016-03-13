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    ​Кандидат в президенты Марко Рубио победил на кокусах в столице США

    Это третья победа сенатора Флориды

    Баку. 13 Марта. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Марко Рубио победил на голосовании партийных активистов от Республиканской партии в округе Колумбия.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, округ Колумбия, или город Вашингтон, не входит ни в один из штатов.

    Это третья победа сенатора Флориды, ранее его поддержали партийные делегаты от Пуэрто-Рико и штата Миннесота, пишет New York Post.

    В ходе голосования в американской столице Рубио получил поддержку 10 делегатов от партии. Второе место и голоса девяти делегатов получил губернатор Огайо Джон Касич. Другие республиканцы поддержки от делегатов региона не получили.

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