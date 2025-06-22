Марко Рубио: Иран отказался от предложения США по гражданской ядерной программе

Власти Ирана отказались от предложения США по развитию программы мирного атома.

Власти Ирана отказались от предложения США по развитию программы мирного атома.

Как передает Report, об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Сейчас мы хотим добиться того, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия. Если они хотят иметь гражданскую ядерную программу, в рамках которой у них будут атомные электростанции, как во многих других странах мира, они могут это сделать. Именно такая сделка была им предложена. Они отвергли ее. Они играли с нами. Они пытались играть с нами. Я должен сказать, что они не отвечали на наши предложения. Они исчезли на 10 дней", - сказал шеф американской дипломатии.