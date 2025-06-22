Марко Рубио: Иран отказался от предложения США по гражданской ядерной программе

Власти Ирана отказались от предложения США по развитию программы мирного атома.
Как передает Report, об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Сейчас мы хотим добиться того, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия. Если они хотят иметь гражданскую ядерную программу, в рамках которой у них будут атомные электростанции, как во многих других странах мира, они могут это сделать. Именно такая сделка была им предложена. Они отвергли ее. Они играли с нами. Они пытались играть с нами. Я должен сказать, что они не отвечали на наши предложения. Они исчезли на 10 дней", - сказал шеф американской дипломатии.