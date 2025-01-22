Марко Рубио: Госдепартамент отныне не будет поощрять массовую миграцию

Государственный департамент США больше не будет заниматься какой-либо деятельностью, которая способствует массовой миграции.

Государственный департамент США больше не будет заниматься какой-либо деятельностью, которая может способствовать массовой миграции.

Как передает Report, этот тезис содержится в заявлении нового госсекретаря США Марко Рубио о приоритетах и миссии Государственного департамента администрации Трампа.

"Мы должны сократить массовую миграцию и обеспечить безопасность наших границ. Наши дипломатические отношения с другими странами, особенно с Западом, также будут включать усиление переговоров по обеспечению безопасности американских границ, предотвращению дестабилизирующей ситуацию миграции и репатриации нелегальных мигрантов",-говорится в заявлении.

Рубио также рассказал о климатической политике США: "Мы должны использовать наши сильные стороны и отказаться от климатической политики, которая ослабляет Америку. Мы не будем упускать из виду угрозы нашей природе и будем поддерживать необходимые меры, направленные на защиту окружающей среды. Государственный департамент с помощью дипломатии поможет президенту Дональду Трампу выполнить свое обещание восстановить энергетическое превосходство Америки".