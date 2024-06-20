О нас

Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО

Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО.
Другие страны
20 июня 2024 г. 16:13
Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО

Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Для назначения на пост генсека НАТО была необходима поддержка всех 32 стран-членов альянса, которую он уже получил. После того как во вторник его поддержали Венгрия и Словакия, в четверг свою поддержку Рютте подтвердила Румыния, а румынский президент Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост главы НАТО.

"Рютте примет на себя руководство в НАТО в критический момент. Он приступит к работе 2 октября, чуть более чем за месяц до выборов в США, которые определят судьбу военного альянса, который послужил наиболее успешным средством сдерживания агрессии России в Восточной Европе", - отмечает издание.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Politico: Mark Rutte to be NATO's next secretary-general
Версия на азербайджанском языке Mark Rutte NATO-nun yeni baş katibi olacaq

Самое важное

Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
14 июня 2024 г. 20:03
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
14 июня 2024 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi