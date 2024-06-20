Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО

Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО.

Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Для назначения на пост генсека НАТО была необходима поддержка всех 32 стран-членов альянса, которую он уже получил. После того как во вторник его поддержали Венгрия и Словакия, в четверг свою поддержку Рютте подтвердила Румыния, а румынский президент Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост главы НАТО.

"Рютте примет на себя руководство в НАТО в критический момент. Он приступит к работе 2 октября, чуть более чем за месяц до выборов в США, которые определят судьбу военного альянса, который послужил наиболее успешным средством сдерживания агрессии России в Восточной Европе", - отмечает издание.