Марк Милли: треть самых современных армий мира будет роботизирована

Вооруженные силы США намерены обнародовать новую доктрину по модернизации, которая будет включать использование робототехники и искусственного интеллекта. Ожидается, что через 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизир

Вооруженные силы США намерены обнародовать новую доктрину по модернизации, которая будет включать использование робототехники и искусственного интеллекта. Ожидается, что через 10-15 лет примерно треть самых современных армий мира будет роботизирована.

Как передает Report , об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

По его словам, США стремятся оптимизировать использование современных технологий, в том числе и искусственного интеллекта, для ведения войны.

"Это делается, чтобы "умерить войну великих держав". В июне этого года я уже поднимал эту тему и заявлял, что ИИ будет иметь фундаментальное влияние на военных. Это технология, которую наши оппоненты будут использовать против нас, и нам будет выгодно добраться туда первыми", – отметил генерал.

Также он добавил, что в ближайшие 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизирована. Это будет использоваться в беспилотных аппаратах, например в морских, воздушных или наземных.