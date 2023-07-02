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Марк Милли: треть самых современных армий мира будет роботизирована

Марк Милли: треть самых современных армий мира будет роботизирована Вооруженные силы США намерены обнародовать новую доктрину по модернизации, которая будет включать использование робототехники и искусственного интеллекта. Ожидается, что через 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизир
Другие страны
2 июля 2023 г. 10:04
Марк Милли: треть самых современных армий мира будет роботизирована

Вооруженные силы США намерены обнародовать новую доктрину по модернизации, которая будет включать использование робототехники и искусственного интеллекта. Ожидается, что через 10-15 лет примерно треть самых современных армий мира будет роботизирована.

Как передает Report, об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

По его словам, США стремятся оптимизировать использование современных технологий, в том числе и искусственного интеллекта, для ведения войны.

"Это делается, чтобы "умерить войну великих держав". В июне этого года я уже поднимал эту тему и заявлял, что ИИ будет иметь фундаментальное влияние на военных. Это технология, которую наши оппоненты будут использовать против нас, и нам будет выгодно добраться туда первыми", – отметил генерал.

Также он добавил, что в ближайшие 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизирована. Это будет использоваться в беспилотных аппаратах, например в морских, воздушных или наземных.

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Версия на азербайджанском языке Mark Milli: “Müasir hərbi qüvvələrin təxminən üçdə birinin robotlaşdırılacağı gözlənilir”

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