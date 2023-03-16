Марк Милли: США не ищут конфликта с Россией

США не ищут конфликта с Россией.

США не ищут конфликта с Россией.

Как сообщает Report , об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли, отвечая на вопрос, является ли происшествие с БПЛА над Черным морем "воинственным актом".

"Инциденты случаются, США не ищут вооруженного конфликта с Россией", - сказал Милли журналистам. Высокопоставленный американский военный добавил, что "не стал бы оценивать в таком ключе".

"Мне кажется, нам нужно расследовать этот инцидент и двигаться дальше", - сказал он.

Напомним, что ранее пресс-служба Европейского командования Вооруженных сил США сообщила, что над Черным морем два российских истребителя Су-27 попытались перехватить беспилотник MQ-9 ВВС США, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве.

"Один из Су-27 задел беспилотник MQ-9 Reaper, в результате чего дрон упал. До столкновения российские истребители пролетали перед БПЛА "в безрассудной манере", - отметили в пресс-службе.