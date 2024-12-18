Мария Захарова: Вопрос российских баз в Сирии - дело Москвы и Дамаска

Вопрос наличия российских военных баз в Сирии не касается Европейского Союза, он будет рассматриваться исключительно в рамках диалога Москвы и Дамаска.

Вопрос наличия российских военных баз в Сирии не касается Европейского Союза, он будет рассматриваться исключительно в рамках диалога Москвы и Дамаска.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru о заявлении главы дипломатии ЕС Кайи Каллас, которая назвала условием для начала диалога с новыми властями Сирии вывод российских баз.

По словам Захаровой, Каллас - "главный антидипломат, как и ее предшественник Джозеф Боррель".

"Она не главный дипломат, а главный антидипломат, судя даже по заявлениям ее первого периода пребывания на этой должности. Помимо всего прочего, ей такое наследство досталось - таким же антидипломатом был Боррель. Это все свидетельствует даже не столько об их личной позиции. Это просто превращение ЕС в экономический отдел НАТО, в котором с момента создания доминирует агрессивная не только риторика, но и идеология", - сказала она.