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Мария Захарова: Вопрос российских баз в Сирии - дело Москвы и Дамаска

Мария Захарова: Вопрос российских баз в Сирии - дело Москвы и Дамаска Вопрос наличия российских военных баз в Сирии не касается Европейского Союза, он будет рассматриваться исключительно в рамках диалога Москвы и Дамаска.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 13:08
Мария Захарова: Вопрос российских баз в Сирии - дело Москвы и Дамаска
Мария Захарова

Вопрос наличия российских военных баз в Сирии не касается Европейского Союза, он будет рассматриваться исключительно в рамках диалога Москвы и Дамаска.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru о заявлении главы дипломатии ЕС Кайи Каллас, которая назвала условием для начала диалога с новыми властями Сирии вывод российских баз.

По словам Захаровой, Каллас - "главный антидипломат, как и ее предшественник Джозеф Боррель".

"Она не главный дипломат, а главный антидипломат, судя даже по заявлениям ее первого периода пребывания на этой должности. Помимо всего прочего, ей такое наследство досталось - таким же антидипломатом был Боррель. Это все свидетельствует даже не столько об их личной позиции. Это просто превращение ЕС в экономический отдел НАТО, в котором с момента создания доминирует агрессивная не только риторика, но и идеология", - сказала она.

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Версия на английском языке Maria Zakharova: Issue of Russian bases in Syria - matter between Moscow, Damascus
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Suriyada hərbi bazalarımızın mövcudluğunun Avropa İttifaqına dəxli yoxdur

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