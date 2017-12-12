Мария Захарова: Российские дипломаты покинули Йемен

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Все сотрудники российского посольства покинули Йемен.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене", - заявила М.Захарова.

По ее словам, российский посол и часть сотрудников будут выполнять свои функции, находясь в Эр-Рияде.

Саудовские СМИ ранее сообщили, что российский самолет эвакуировал из йеменской столицы сотрудников диппредставительства и других граждан страны.