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    Мария Захарова: Российские дипломаты покинули Йемен

    Представитель МИД России: С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Все сотрудники российского посольства покинули Йемен.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    "С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене", - заявила М.Захарова.

    По ее словам, российский посол и часть сотрудников будут выполнять свои функции, находясь в Эр-Рияде.

    Саудовские СМИ ранее сообщили, что российский самолет эвакуировал из йеменской столицы сотрудников диппредставительства и других граждан страны. 

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