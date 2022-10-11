Мария Захарова прокомментировала отказ Кыргызстана от учений ОДКБ

Кыргызстан нацелен на укрепление роли Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в обеспечении безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Кыргызстан нацелен на укрепление роли Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в обеспечении безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента News.ru об отказе Кыргызстана от учений ОДКБ.

"3-5 октября в Бишкеке состоялись успешные контакты генсека ОДКБ Станислава Зася, включая переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, итоги которых сообщают об общей нацеленности укреплять роль ОДКБ в обеспечении безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - отметила она.

По ее словам, Кыргызстан - важный партнер России в СНГ и в следующем году этой стране перейдет председательство в данной организации. Бишкек на высоких уровнях участвует в работе уставных органов СНГ.

"Также запланированы участие президента и главы МИД Кыргызстана на предстоящем 12 октября саммите СНГ в Казахстане", - добавила она.