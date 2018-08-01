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    Мария Захарова: Опознание погибших в ЦАР журналистов завершено

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Опознание погибших в ЦАР завершено, их личности подтверждаются.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, тела погибших в ЦАР журналистов доставят на родину в ближайшие дни.

    Она также рассказала, что погибшие журналисты оформляли въезд в страну в качестве туристов. 

    Накануне посольство России в ЦАР сообщило о гибели в республике трех человек в районе города Сибю, на севере от столицы республики - города Банги. В МИД России позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

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