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Мария Захарова: Миссия БДИПЧ ОБСЕ не имеет понятия как наблюдать за выборами 

Мария Захарова: Миссия БДИПЧ ОБСЕ не имеет понятия как наблюдать за выборами  Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не имеют понятия как можно наблюдать за выборами.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 16:00
Мария Захарова: Миссия БДИПЧ ОБСЕ не имеет понятия как наблюдать за выборами 
Мария Захарова

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не имеет понятия, как проводить наблюдение за выборами.

Как передает Report, так заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Захарова назвала "шедевром" отчет миссии БДИПЧ ОБСЕ по результатам внеочередных президентских выборов в Азербайджане, заявив, что не может удержаться, чтобы не процитировать его.

По ее словам, для них чтобы не делали страны, проводящие выборы, сколько бы не было у них зарегистрировано кандидатов от различных партий, какие бы у них не были платформы, для наблюдателей ОБСЕ это не будет иметь никакого значения. Итог будет один - политическая ангажированность и заранее выписанный результат, считает Захарова.

"У меня один вопрос к БДИПЧ ОБСЕ. Они вообще что-нибудь слышали о понятии консолидации общества в критически важный для государства момент? По-моему, ничего не слышали. А если ничего не слышали, значит они понятия не имеют, как можно наблюдать за выборами", - сказала она.

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Версия на английском языке Maria Zakharova: OSCE/ODIHR mission has no idea how to observe elections

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