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Марин Ле Пен: Вывоз войск и отзыв посла из Нигера - провал французской дипломатии

Марин Ле Пен: Вывоз войск и отзыв посла из Нигера - провал французской дипломатии Вывод войск и отзыв посла Франции из Нигера - это провал французской дипломатии.
Другие страны
26 сентября 2023 г. 13:18
Марин Ле Пен: Вывоз войск и отзыв посла из Нигера - провал французской дипломатии

Вывод войск и отзыв посла Франции из Нигера - это провал французской дипломатии.

Как передает Report, об этом в эфире радиостанции France Inter заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен.

"Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии", - сказала она.

Политик подчеркнула, что решение покинуть Нигер не было принято Францией, президент Эмманюэль Макрон "ошибся в анализе ситуации, думая, что власть хунты была более хрупкой, чем оказалась на самом деле, и что ЭКОВАС вмешается.

"Его прижали к стене, и он не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Marin Le Pen: “Reallıq odur ki, Fransanı Afrikadan qovublar”

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