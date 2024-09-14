Марин Ле Пен раскритиковала политику Макрона

Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что новое правительство Франции проработает около 10 месяцев, после чего страну ждут новые досрочные парламентские выборы.

Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен критически отозвалась о решении президента Франции Эмманюэля Макрона назначить новым премьер-министром представителя партии "Республиканцы" Мишеля Барнье, отметив, что его партия получила меньше голосов, чем "Нацобъединение".

Как передает Report , об этом она заявила на партийном семинаре, выдержки из которого опубликовала в соцсети X.

Она считает, что новое правительство Франции проработает около 10 месяцев, после чего страну ждут новые досрочные парламентские выборы.

"Осталось 10 месяцев, и я считаю, что по их истечении, весной или осенью, состоятся новые парламентские выборы. Будем надеяться, что этот срок полномочий будет как можно короче", - заявила Ле Пен.

Политик также подчеркнула, что уже давно ее партия выступает за переход от мажоритарной к пропорциональной системе голосов, когда при распределении мандатов в парламенте преимущество получала бы партия, набравшая большинство голосов избирателей. В то же время Ле Пен пообещала, что "Нацобъединение" будет играть роль конструктивной оппозиции и ориентироваться прежде всего на интересы государства.