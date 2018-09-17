Марин Ле Пен предложила заменить Евросоюз на Союз европейских наций

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Лидер фарнцузской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предложила упразднить Евросоюз в виду его исчерпанности "бездумной миграционной политикой" и создать новое объединение — Союз европейских наций (СЕН), передает Report.

— Евросоюз организует её (Европы — Прим. Ред) уничтожение за счет миграционного потопа, своего подчинения финансовым олигархиям, сворачивания наших систем социальной защиты, уничтожения наших идентичностей, введения договоров о свободной торговле, которые обеспечивают ограбление наших территорий и экономик, — передает её слова телеканал BFM.

По её мнению, ЕС в нынешнем виде представляет из себя диктатуру, уничтожающую народы и не защищает европейскую идею. Она отметила, что нынешнее объединение располагается на огромном пространстве, в то же время не подкрепленном ни какой-либо историей или традициями. Ле Пен уверена, что у Евросоюз нет абсолютно никаких перспектив "кроме растворения в мировой магме".

Таким образом, считает Ле Пен, вместо ЕС необходимо новое объединение — СЕН, основаный на общей европейской культуре, традициях и ценностях.