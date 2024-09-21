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Марин Ле Пен: Новое правительство Франции далеко от ожиданий французов

Марин Ле Пен: Новое правительство Франции далеко от ожиданий французов Глава парламентской фракции "Нацобъединение" Марин Ле Пен считает новое правительство Франции "переходным" и далеким от ожиданий французов.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 23:46
Марин Ле Пен: Новое правительство Франции далеко от ожиданий французов

Глава парламентской фракции "Нацобъединение" Марин Ле Пен считает новое правительство Франции "переходным" и далеким от ожиданий французов.

Как передает Report, соответствующее мнение она опубликовала в соцсети X.

"Французский народ, который дважды на последних выборах выразил желание порвать с семилетним периодом отречений и неудач макронизма, сегодня вечером оказался перед переформированным правительством, далеким от желания перемен и сменяемости, которое они выразили в июне", - написала она.

Политик подчеркнула, что считает это правительство "переходным". По ее мнению, оно было создано посредством заключения "противоестественных союзов", сформировавшихся еще во время досрочных парламентских выборов. "Мы продолжим готовиться к большим переменам, к которым мы призываем, чтобы позволить Франции встать на ноги", - заключила она. Вместе с тем политик никак не прокомментировала возможность голосования о доверии правительства в ближайшее время.

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