Марин Ле Пен: Новое правительство Франции далеко от ожиданий французов

Глава парламентской фракции "Нацобъединение" Марин Ле Пен считает новое правительство Франции "переходным" и далеким от ожиданий французов.

Глава парламентской фракции "Нацобъединение" Марин Ле Пен считает новое правительство Франции "переходным" и далеким от ожиданий французов.

Как передает Report , соответствующее мнение она опубликовала в соцсети X.

"Французский народ, который дважды на последних выборах выразил желание порвать с семилетним периодом отречений и неудач макронизма, сегодня вечером оказался перед переформированным правительством, далеким от желания перемен и сменяемости, которое они выразили в июне", - написала она.

Политик подчеркнула, что считает это правительство "переходным". По ее мнению, оно было создано посредством заключения "противоестественных союзов", сформировавшихся еще во время досрочных парламентских выборов. "Мы продолжим готовиться к большим переменам, к которым мы призываем, чтобы позволить Франции встать на ноги", - заключила она. Вместе с тем политик никак не прокомментировала возможность голосования о доверии правительства в ближайшее время.