Марин Ле Пен: Новое правительство Франции далеко от ожиданий французов
Марин Ле Пен: Новое правительство Франции далеко от ожиданий французовГлава парламентской фракции "Нацобъединение" Марин Ле Пен считает новое правительство Франции "переходным" и далеким от ожиданий французов.
Глава парламентской фракции "Нацобъединение" Марин Ле Пен считает новое правительство Франции "переходным" и далеким от ожиданий французов.
Как передает Report, соответствующее мнение она опубликовала в соцсети X.
"Французский народ, который дважды на последних выборах выразил желание порвать с семилетним периодом отречений и неудач макронизма, сегодня вечером оказался перед переформированным правительством, далеким от желания перемен и сменяемости, которое они выразили в июне", - написала она.
Политик подчеркнула, что считает это правительство "переходным". По ее мнению, оно было создано посредством заключения "противоестественных союзов", сформировавшихся еще во время досрочных парламентских выборов. "Мы продолжим готовиться к большим переменам, к которым мы призываем, чтобы позволить Франции встать на ноги", - заключила она. Вместе с тем политик никак не прокомментировала возможность голосования о доверии правительства в ближайшее время.
Les Français, qui ont exprimé par deux fois lors des dernières élections leur volonté de rompre avec sept années de renoncements et d’échecs du macronisme, se retrouvent ce soir avec un gouvernement remanié, éloigné du désir de changement et d’alternance exprimé en juin dernier.…