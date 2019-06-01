Манифестанты подожгли вход в посольство США в Гондурасе

Группа манифестантов, скрывавших свои лица за масками и капюшонами, в пятницу, 31 мая, подожгла главный вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе.

Как передаёт Report со ссылкой на портал Heraldo, участники беспорядков свалили у входа в здание автомобильные покрышки и подожгли их. Именно через эти двери в посольство попадали просители виз.

Прибывшие пожарные оперативно потушили пожар. Сообщается о задержании одного из участников поджога.

Массовые протесты, предшествовавшие действиям поджигателей, начались в Гондурасе на фоне массовой забастовки медиков и работников сферы образования.