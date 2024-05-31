Мандат Миссии ООН по оказанию содействия Ираку продлен

Совет Безопасности ООН принял решение о продлении мандата Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) до 31 декабря 2025 года.

Совет Безопасности ООН принял решение о продлении мандата Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) до 31 декабря 2025 года.

Как сообщает американское бюро Report, проект резолюции, обсуждавшийся сегодня в Совбезе, был принят единогласно.

Все 15 членов Совбеза проголосовали за принятие документа. Таким образом, через 19 месяцев МООНСИ завершит свою деятельность в Ираке.

Напомним, что в мае этого года правительство Ирака обратилось с письмом к генеральному секретарю ООН с просьбой приостановить мандат на оказание помощи стране до конца 2025 года. МООНСИ работает в Ираке с 2003 года.

В феврале этого года Федеральная антикоррупционная комиссия Ирака "Ан-Назаха" объявила о начале расследования обвинений в коррупции в отношении сотрудников Миссии ООН в Ираке.