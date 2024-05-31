О нас

Мандат Миссии ООН по оказанию содействия Ираку продлен

Мандат Миссии ООН по оказанию содействия Ираку продлен Совет Безопасности ООН принял решение о продлении мандата Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) до 31 декабря 2025 года.
Другие страны
31 мая 2024 г. 19:24
Мандат Миссии ООН по оказанию содействия Ираку продлен

Совет Безопасности ООН принял решение о продлении мандата Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) до 31 декабря 2025 года.

Как сообщает американское бюро Report, проект резолюции, обсуждавшийся сегодня в Совбезе, был принят единогласно.

Все 15 членов Совбеза проголосовали за принятие документа. Таким образом, через 19 месяцев МООНСИ завершит свою деятельность в Ираке.

Напомним, что в мае этого года правительство Ирака обратилось с письмом к генеральному секретарю ООН с просьбой приостановить мандат на оказание помощи стране до конца 2025 года. МООНСИ работает в Ираке с 2003 года.

В феврале этого года Федеральная антикоррупционная комиссия Ирака "Ан-Назаха" объявила о начале расследования обвинений в коррупции в отношении сотрудников Миссии ООН в Ираке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN approves extension of assistance mission in Iraq
Версия на азербайджанском языке BMT-nin İraqa Yardım Missiyasının mandatı uzadılıb 

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
26 мая 2024 г. 12:55
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
26 мая 2024 г. 15:28
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе
25 мая 2024 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi