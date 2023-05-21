Маляр: ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, сохраняют контроль над частью города

Украинские военные взяли Бахмут в полуокружение. Также продолжает сохранять контроль над частью города.

Украинские военные взяли Бахмут в полуокружение. Также продолжает сохранять контроль над частью города.

Как передает Report, об этом в Telegram-канал написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр рассказала, что враг не смог окружить Бахмут и потерял часть "господствующих высот" вокруг города.

Тем временем наши воины продолжают продвигаться в пригороде по флангам, что усложняет врагу пребывания в Бахмуте.

"Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться", - пишет Маляр.

По словам Маляра, ВСУ продолжают сохранять контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет".

Вчера, 20 мая, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы контролируют всю территорию Бахмута. Эту информацию сразу опроверг представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Через некоторое время заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что, несмотря на критическую ситуацию в городе, наши воины продолжают держать оборону.