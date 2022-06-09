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Мальту, Мозамбик, Швейцарию, Эквадор и Японию избрали непостоянными членами СБ ООН

Мальту, Мозамбик, Швейцарию, Эквадор и Японию избрали непостоянными членами СБ ООН Генеральная Ассамблея ООН избрала в четверг на заседании пять непостоянных членов Совета Безопасности всемирной организации на 2023-2024 годы.
Другие страны
9 июня 2022 г. 19:29
Мальту, Мозамбик, Швейцарию, Эквадор и Японию избрали непостоянными членами СБ ООН

Генеральная Ассамблея ООН избрала в четверг на заседании пять непостоянных членов Совета Безопасности всемирной организации на 2023-2024 годы.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, в состав главного института ООН войдут на временной основе Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония.

Эти страны заменят в Совбезе Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию, чьи полномочия истекают 31 декабря 2022 года.

Помимо постоянных членов - России, Великобритании, Китая, США и Франции, - в СБ ООН на 2022-2023 годы входят Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ.

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