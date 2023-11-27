Мальта заявила о готовности стать председателем ОБСЕ в 2024 году

Мальта готова перенять председательство в ОБСЕ в 2024 году в случае, если кандидатура Эстонии не будет утверждена.

Мальта готова перенять председательство в ОБСЕ в 2024 году в случае, если кандидатура Эстонии не будет утверждена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Мальты Роберт Абела на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

"Вы знаете, что Эстония - официальный кандидат. Также известно, что ряд стран против этого. Кандидатура Мальты была предложена на пост председателя ОБСЕ в качестве альтернативы... Думаю, мы хорошо готовы к этому", - сказал он.